Эксперт раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны на Адыгею

«Оттуда запускают дроны по Краснодарскому краю и Крыму. Атака беспилотников на Адыгею — это чистый теракт Вооруженных сил Украины», — уточнил собеседник News.ru.
По мнению эксперта, БПЛА направлялись через акваторию Черного моря, протяженность их маршрута составила порядка 1 тыс. км.
Эксперт выразил уверенность, что вскоре удары Украины по мирным объектам на территории России будут сведены к минимуму, а впоследствии прекратятся.
Удар БПЛА по многоквартирному дому в Тахтамукайском районе Адыгеи был произведен ВСУ в ночь на 21 января. В результате атаки были ранены 11 человек, в том числе два ребенка. В связи с происшествием в республике ввели режим ЧС районного уровня.