Эксперт раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны на Адыгею

ВСУ могли осуществить запуск беспилотников для удара по Республике Адыгея с подконтрольных районов Херсонской области. Такое предположение в разговоре с News.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Оттуда запускают дроны по Краснодарскому краю и Крыму. Атака беспилотников на Адыгею — это чистый теракт Вооруженных сил Украины», — уточнил собеседник News.ru.

По мнению эксперта, БПЛА направлялись через акваторию Черного моря, протяженность их маршрута составила порядка 1 тыс. км.

Эксперт выразил уверенность, что вскоре удары Украины по мирным объектам на территории России будут сведены к минимуму, а впоследствии прекратятся.

Удар БПЛА по многоквартирному дому в Тахтамукайском районе Адыгеи был произведен ВСУ в ночь на 21 января. В результате атаки были ранены 11 человек, в том числе два ребенка. В связи с происшествием в республике ввели режим ЧС районного уровня.

