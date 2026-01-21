Появилось видео охоты на БПЛА с лучеметами и пушками Вейдера

Вооружение ополченцев выглядит внушительно, напоминая автоматические пушки из «Звездных войн». Под стать ему позывной командира одной из МОГ, Вейдер.
А если серьезно, то добровольцы и росгвардейцы делают очень важное дело, помогая армейской ПВО в защите белгородское небо от вражеских БПЛА разных типов.
Боевые лазеры для отряда «Кочевник» приобрели на средства белгородских предприятий, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Что до футуристического вида пулеметов, то кожухи на их стволах нужны, очевидно, для экранирования тепла. Работают зенитчики по ночам, при помощи тепловизоров, а идущий от раскаленных стволов жар сбивает наводку.
Ну, а гибкие рукава для подачи патронных лент, перекочевавшие в Белгородскую область прямо из голливудских боевиков, помогают избежать осечек, задержек и перекосов.
Напомним, 20 января в результате атаки украинского БПЛА погиб помощник главы Грайворонского округа по безопасности Тимофей Тайлоков.