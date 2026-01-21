Ричмонд
В Красновишерске продлили выплаты уходящим на СВО контрактникам

Депутаты думы Красновишерского округа своим решением сохранили до конца 2026 года единовременные денежные выплаты для граждан РФ и иностранных граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции (СВО). Размер такой местной единовременной выплаты составляет 50 тыс. руб.

Источник: Freepik

Выплаты будут производиться за счет средств резервного фонда администрации Красновишерского округа. Решение вступает в силу после его официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.