Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Южной» группировки

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике аэромобильной и шести механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ильиновка, Дружковка, Бересток, Закотное, Новоселовка и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 185 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, а также две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.