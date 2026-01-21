Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Южной» группировки

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск за сутки улучшили положение по переднему краю, уничтожили свыше 185 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, в том числе БТР М113 производства США в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике аэромобильной и шести механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ильиновка, Дружковка, Бересток, Закотное, Новоселовка и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 185 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, а также две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.