Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Южной» группировки

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 185 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, а также две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.