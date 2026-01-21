Ричмонд
Группировка «Север» заняла более выгодные позиции в зоне СВО

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Киев за сутки потерял до 160 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в среду министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Белополье и Хотень Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зыбино, Захаровка и Волчанские Хутора Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«Противник потерял до 160 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожено три склада материальных средств», — отмечает МО РФ.