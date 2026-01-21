Группировка «Север» заняла более выгодные позиции в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Север” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Белополье и Хотень Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зыбино, Захаровка и Волчанские Хутора Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.