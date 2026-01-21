В Волгограде МЧС получило право блокировать БПЛА для безопасности

В Волгограде МЧС теперь официально имеет право блокировать беспилотные летательные аппараты, чтобы защищать людей, объекты и собственные силы.
Это стало возможным после вступления в силу поправок к закону «О гражданской обороне», подписанных президентом в июле прошлого года. Новые правила позволяют специалистам подавлять и преобразовывать сигналы управления дронами, а полномочия распространяются на сотрудников федеральной противопожарной службы, аварийно-спасательных формирований и других специалистов в сфере гражданской обороны.
Благодаря закону главы регионов смогут быстрее вводить планы защиты населения, а правительственные и местные комиссии будут координировать действия власти и организаций во время экстренных ситуаций. Кроме того, регионы смогут получать компенсацию из федерального бюджета за непредвиденные расходы на экстренные мероприятия.
Все эти меры направлены на повышение оперативности действий и безопасность жителей Волгоградской области в условиях любых чрезвычайных ситуаций.