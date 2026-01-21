Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде МЧС получило право блокировать БПЛА для безопасности

Волгоградские спасатели смогут нейтрализовать беспилотники.

Источник: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Волгограде МЧС теперь официально имеет право блокировать беспилотные летательные аппараты, чтобы защищать людей, объекты и собственные силы.

Это стало возможным после вступления в силу поправок к закону «О гражданской обороне», подписанных президентом в июле прошлого года. Новые правила позволяют специалистам подавлять и преобразовывать сигналы управления дронами, а полномочия распространяются на сотрудников федеральной противопожарной службы, аварийно-спасательных формирований и других специалистов в сфере гражданской обороны.

Благодаря закону главы регионов смогут быстрее вводить планы защиты населения, а правительственные и местные комиссии будут координировать действия власти и организаций во время экстренных ситуаций. Кроме того, регионы смогут получать компенсацию из федерального бюджета за непредвиденные расходы на экстренные мероприятия.

Все эти меры направлены на повышение оперативности действий и безопасность жителей Волгоградской области в условиях любых чрезвычайных ситуаций.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше