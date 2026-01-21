Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Днепра»

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 60 военных и 155-мм САУ «Krab» польского производства в зоне действий группировки войск «Днепр», сообщили в среду в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, девять автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка “Krab” польского производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция П-18 и склад материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что группировкой «Днепр» нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новояковлевка, Магдалиновка Запорожской области и Садовое Херсонской области.