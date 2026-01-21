«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям егерской, аэромобильной, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, трех бригад Нацгвардии и бригады спецназначения “Азов” (*террористическая организация, запрещена в РФ — ред.) в районах населенных пунктов Белицкое, Артемовка, Торецкое, Новопавловка, Гришино, Удачное Донецкой Народной Республики, Федоровское и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 395 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей, семь артиллерийских орудий, включая две 155 мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и две установки реактивной системы залпового огня “Град”», — говорится в сообщении российского военного ведомства.