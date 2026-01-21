Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока»

«Противник потерял до 260 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии и установку реактивной системы залпового огня “Град”, — говорится в сообщении военного ведомства.
Минобороны РФ добавило, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника.
«Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, артиллерийской бригад, бригады беспилотных систем, трех механизированных и пяти штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Долинка, Комсомольское, Терсянка, Благодатное, Чаривное, Горькое, Заливное, Верхняя Терса, Воздвижевка Запорожской области и Скотоватое Днепропетровской области», — отметили в министерстве обороны России.