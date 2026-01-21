Ричмонд
Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям штурмовой, четырех механизированных бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Осиново, Кутьковка, Нечволодовка и Грушевка в Харьковской области, Красный Лиман, Николаевка, Александровка и Коровий Яр в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.