ВС России нанесли удары по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение складу хранения барражирующих боеприпасов, местам предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складу хранения барражирующих боеприпасов, местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах», — говорится в сообщении ведомства.