В Афипском на Кубани продолжают работы по разминированию БПЛА

СОЧИ, 21 янв — РИА Новости. Работы по разминированию боевой части БПЛА продолжаются в поселке Афипском Северского района Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона.

Источник: РИА "Новости"

«В поселке Афипском Северского района продолжаются работы по разминированию боевой части БПЛА, упавшей рядом с жилым многоквартирным домом», — говорится в сообщении оперштаба.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше