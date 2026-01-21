«Север» передвинулся на новые позиции
Подразделения «Северной» группировки атаковали механизированную бригаду и штурмовой полк ВСУ в районе населенных пунктов Белополье и Хотень Сумской области, а также четыре бригады в районе населенных пунктов Зыбино, Захаровка и Волчанские Хутора Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 160 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, пусковая установка РСЗО RAK-SA-12, четыре орудия полевой артиллерии, станция РЭБ, три склада материальных средств.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Российские бойцы нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и четырех населенных пунктов ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» атакуют ВСУ в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 185 человек. Также противник лишился двух бронетранспортеров, девяти боевых бронированных машин, девяти автомобилей, трех орудий полевой артиллерии, двух станций РЭБ и двух складов материальных средств.
«Центр» продвигается в ДНР и Днепропетровской области
За сутки подразделения «Центра» атаковали 12 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и сел Федоровское и Новоподгорное Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 395 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей, семь артиллерийских орудий.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и пяти штурмовым полкам в районах девяти населенных пунктов Запорожской области и села Скотоватое Днепропетровской области.
«Противник потерял до 260 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии и установку реактивной системы залпового огня “Град”», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» нанесли удар двум украинским бригадам в районах населенных пунктов Новояковлевка, Магдалиновка Запорожской области и Садовое Херсонской области.
ВС РФ ликвидировали свыше 60 украинских боевиков, девять автомобилей, 155-мм САУ Krab, четыре станции РЭБ, радиолокационную станцию П-18 и склад материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по складу хранения барражирующих боеприпасов, местам предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- четыре управляемые авиационные бомбы;
- 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- три управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 370 БПЛА самолетного типа.