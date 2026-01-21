Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 21 января 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 21 января на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» передвинулся на новые позиции

Подразделения «Северной» группировки атаковали механизированную бригаду и штурмовой полк ВСУ в районе населенных пунктов Белополье и Хотень Сумской области, а также четыре бригады в районе населенных пунктов Зыбино, Захаровка и Волчанские Хутора Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 160 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, пусковая установка РСЗО RAK-SA-12, четыре орудия полевой артиллерии, станция РЭБ, три склада материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

Российские бойцы нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и четырех населенных пунктов ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, два артиллерийских орудия, станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» атакуют ВСУ в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 185 человек. Также противник лишился двух бронетранспортеров, девяти боевых бронированных машин, девяти автомобилей, трех орудий полевой артиллерии, двух станций РЭБ и двух складов материальных средств.

«Центр» продвигается в ДНР и Днепропетровской области

За сутки подразделения «Центра» атаковали 12 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и сел Федоровское и Новоподгорное Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 395 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей, семь артиллерийских орудий.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и пяти штурмовым полкам в районах девяти населенных пунктов Запорожской области и села Скотоватое Днепропетровской области.

«Противник потерял до 260 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии и установку реактивной системы залпового огня “Град”», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» нанесли удар двум украинским бригадам в районах населенных пунктов Новояковлевка, Магдалиновка Запорожской области и Садовое Херсонской области.

ВС РФ ликвидировали свыше 60 украинских боевиков, девять автомобилей, 155-мм САУ Krab, четыре станции РЭБ, радиолокационную станцию П-18 и склад материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по складу хранения барражирующих боеприпасов, местам предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • четыре управляемые авиационные бомбы;
  • 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • три управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
  • 370 БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше