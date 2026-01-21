Ричмонд
ВСУ массово используют самодельные мины, рассказал сапер

ЛУГАНСК, 21 янв — РИА Новости. ВСУ массово используют самодельные мины из-за нехватки поставляемых Западом, рассказал РИА Новости заместитель командира по боевой подготовке «Отдельного инженерно-саперного батальона имени Д. М. Карбышева» Добровольческого корпуса с позывным «Аристокл».

Источник: Reuters

«Сейчас минирование практически все ведется дистанционным способом — сбросами с беспилотников. Множество инженерных боеприпасов ВСУ представляют собой самоделки. Есть как простенькие, так и достаточно сложные конструкции», — рассказал «Аристокл», демонстрируя мины, используемые ВСУ.

Он уточнил, что на данный момент ранее широко использовавшиеся ВСУ противопехотные мины «лепестки» уже практически не применяются, на смену им пришли так называемые «карандаши». Собеседник агентства уточнил, что «карандаши» с датчиками цели сейчас массово используются ВСУ по всей линии фронта, также большое количество боеприпасов для минирования ВСУ печатают на 3D-принтере.

«Советские запасы боеприпасов (у ВСУ — ред.) пришли к концу, собственного производства на Украине никогда и не было, а западные поставки отнюдь не перекрывают все потребности фронта», — пояснил сапер.