Расчет ЗРК «Тор» сорвал атаку беспилотников ВСУ в Запорожье. Видео

Российские зенитчики сорвали атаку украинских дронов в Запорожской области. Расчет ЗРК «Тор-М2» группировки «Восток» уничтожил беспилотники противника на подлете к переднему краю, предотвратив удар по позициям.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Восток» пресек попытку атаки украинских беспилотников в Запорожской области. Кадры боевой работы опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в районе выполнения боевых задач была зафиксирована повышенная активность дронов противника. Беспилотники использовались как для разведки маршрутов подлета, так и для нанесения ударов по российским позициям.

Зенитчики своевременно обнаружили цели и уничтожили их на удалении от переднего края. Благодаря этому удалось сорвать попытку удара по нашим подразделениям на передовой.