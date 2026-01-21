Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Адыгее при разборе завалов на месте удара БПЛА нашли человеческие останки

В ауле Новая Адыгея на месте разбора завалов после атаки БПЛА нашли фрагменты человеческого тела. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

«К сожалению, при разборе завалов на месте вражеского удара по аулу Новая Адыгея следователями обнаружены фрагменты человеческого тела. Для установления их принадлежности, а также количества погибших, назначены специальные генетические экспертизы. Соболезнуем…» — написал глава республики.

Краснодарский край и Республика Адыгея подверглись массированной атаке БПЛА вечером накануне, 20 января. Пострадали как минимум 13 человек, девять из которых госпитализированы, включая двоих детей. Повреждены многоквартирный дом и парковка.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше