В Адыгее при разборе завалов на месте удара БПЛА нашли человеческие останки

«К сожалению, при разборе завалов на месте вражеского удара по аулу Новая Адыгея следователями обнаружены фрагменты человеческого тела. Для установления их принадлежности, а также количества погибших, назначены специальные генетические экспертизы. Соболезнуем…» — написал глава республики.
Краснодарский край и Республика Адыгея подверглись массированной атаке БПЛА вечером накануне, 20 января. Пострадали как минимум 13 человек, девять из которых госпитализированы, включая двоих детей. Повреждены многоквартирный дом и парковка.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше