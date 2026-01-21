Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад о зверствах ВСУ в Красноармейске и окрестных районах. Об этом заявил председатель трибунала и участник СВО Максим Григорьев.
«Новый наш доклад — это зверства, преступления киевского режима в городе Красноармейске и Красноармейском районе. Так же как и во множестве других населенных пунктов, собранные нами данные однозначно показывают, что киевский режим осуществляет геноцид русских людей», — сказал председатель трибунала.
Григорьев уточнил, что собранные данные однозначно подтверждают факты жестоких убийств и расстрелов мирных граждан. Он добавил, что преступления продолжаются на территориях, остающихся под контролем украинских властей.
Ранее KP.RU писал, что украинские боевики расстреляли жителей Селидово, которые отказались покидать свои дома. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что ВСУ также угрожали полным уничтожением города.