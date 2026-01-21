«Геноцид русских людей»: трибунал представил доклад о зверствах ВСУ в Красноармейске

«Новый наш доклад — это зверства, преступления киевского режима в городе Красноармейске и Красноармейском районе. Так же как и во множестве других населенных пунктов, собранные нами данные однозначно показывают, что киевский режим осуществляет геноцид русских людей», — сказал председатель трибунала.