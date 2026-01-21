Минобороны: Над РФ за три часа перехватили 17 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны вновь перехватили украинские беспилотники. За вечер 21 января над РФ сбили 17 дронов ВСУ. Об этом уведомили в пресс-службе Минобороны России.
Все БПЛА, как уточняется, ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 по Москве. Дроны также сбивали в течение дня. В том числе, массированной атаке ВСУ вновь подвергся Краснодарский край.
«Уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 8 — над территорией Краснодарского края, 6 — над акваторией Азовского моря, 2 — над акваторией Черного моря, 1 — над территорией Республики Крым», — оповестили в МО.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше