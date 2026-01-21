Три человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы в Краснодарском крае

Три человека стали жертвами атаки ВСУ на портовые терминалы в Краснодарском крае. Об этом информирует оперативный штаб региона.
Сообщается, что, кроме трёх погибших, речь идёт ещё и восьми получивших травмы различной тяжести.
«Количество погибших в результате атаки на портовые терминалы в пос. Волна увеличилось до 3 человек, пострадавших — до 8. Это уточненные данные последствий удара киевского режима по Темрюкскому району. Все пострадавшие госпитализированы с различными травмами средней степени тяжести. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь», — сказано в опубликованном в Telegram-канале релизе.
Ранее глава региона Кондратьев сообщал о гибели двух сотрудников портовых терминалов в посёлке Волна Темрюкского района, также губернатор информировал о пожарах на четырёх резервуарах с нефтепродуктами после атаки ВСУ.
Тем временем российские силы противовоздушной обороны вновь перехватили украинские беспилотники. За вечер 21 января над РФ сбили 17 дронов ВСУ, информирует Минобороны.