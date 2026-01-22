Ричмонд
ВСУ ударили по портовым терминалам на Кубани: вспыхнул пожар, есть погибшие

КРАСНОДАР, 21 января, ФедералПресс. Два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Источник: AP 2024

«Погибли два сотрудника предприятия, еще несколько пострадали», — написал он в Telegram-канале.

Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь.

В результате удара на территории терминалов вспыхнул пожар — загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Для ликвидации последствий происшествия были задействованы 29 единиц техники и 97 человек, среди которых сотрудники МЧС.

Позже в оперштабе региона заявили, что число погибших увеличилось до трех человек, а пострадали восемь. Людей, получивших травмы средней тяжести, доставили в больницу. Им оказывают помощь.

Ранее сообщалось, что на Кубани эвакуировали жильцов многоэтажки после падения боевой части БПЛА, а в Новой Адыгее при пожаре от атаки ВСУ пострадали восемь человек.

