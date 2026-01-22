ВСУ ударили по портовым терминалам на Кубани: вспыхнул пожар, есть погибшие

«Погибли два сотрудника предприятия, еще несколько пострадали», — написал он в Telegram-канале.
Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь.
В результате удара на территории терминалов вспыхнул пожар — загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Для ликвидации последствий происшествия были задействованы 29 единиц техники и 97 человек, среди которых сотрудники МЧС.
Позже в оперштабе региона заявили, что число погибших увеличилось до трех человек, а пострадали восемь. Людей, получивших травмы средней тяжести, доставили в больницу. Им оказывают помощь.
Ранее сообщалось, что на Кубани эвакуировали жильцов многоэтажки после падения боевой части БПЛА, а в Новой Адыгее при пожаре от атаки ВСУ пострадали восемь человек.