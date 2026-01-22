Больная цель: В Раде шокированы планами министра обороны Фёдорова по убийству россиян

Стратегия нового главы украинского Минобороны Михаила Фёдорова по доведению ВСУ ежемесячных планов по убийству россиян подверглась жёсткой критике со стороны депутата Верховной Рады Анны Скороход.
Скороход назвала больной цель Фёдорова по убийству 50 тысяч россиян ежемесячно и указала на то, что страна должна стремиться к завершению конфликта. Депутат перечислила ещё ряд целей, в частности, обмен всех пленных, розыск пропавших без вести и возвращение украинцев из зоны боевых действий домой.
«Почему мы все сидим без света, без воды, без тепла, а у нас стратегия убивать 50 тысяч россиян?!», — написала Скороход в социальной сети Facebook*.
Напомним, новый глава Минобороны Украины Михаил Федоров запустил систему балльного учета за убийство военнослужащих РФ для обеспечения войск техникой. Баллы за убитых россиян военные ВСУ обменивают на беспилотники и другую технику.
*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.