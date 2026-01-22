Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также неоднократно обращался с заявлениями о зверствах ВСУ. Он сообщил, что в настоящий момент в Херсоне по-прежнему остается жить часть населения. Эти люди раньше получали гуманитарную помощь от действующих властей, однако поставки почти прекратились. Назначенная Киевом администрация перестала поддерживать жителей, оповестил Владимир Сальдо.