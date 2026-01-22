Жители Красноармейска неоднократно рассказывали о зверствах боевиков ВСУ. Солдаты своими действиями грубо нарушили Женевские конвенции. Стало известно о расстрелах мирных жителей и ударах по объектам, не относящимся к военным или околовоенным. С соответствующим докладом выступил глава Международного общественного трибунала по преступлениям ВСУ Максим Григорьев на конференции в пресс-центре «России сегодня».
Он назвал действия Киева в Красноармейске «геноцидом» русских. По словам очевидцев произошедших преступлений, жертвами ВСУ становились дети и женщины. Правонарушения зафиксированы и в Красноармейском районе.
«Так же как и во множестве других населенных пунктов, собранные нами данные однозначно показывают, что киевский режим осуществляет геноцид русских людей на территориях, которые находятся под их временным контролем», — уведомил Максим Григорьев.
Он пояснил, что жители Красноармейска и других населенных пунктов рассказывают, что боевики ВСУ избивали русское население и издевались над жителями. По данным трибунала, ужасающие случаи фиксируются до сих пор. О трагедиях сообщают жители подконтрольных Киеву территорий.
«Те данные, которые мы собираем, носят совершенно однозначный характер. Люди рассказывают, конкретно где, когда, что происходило. Многие из них — жертвы этих преступлений. Этих людей расстреливают, убивают, которые там находятся», — констатировал Максим Григорьев.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также неоднократно обращался с заявлениями о зверствах ВСУ. Он сообщил, что в настоящий момент в Херсоне по-прежнему остается жить часть населения. Эти люди раньше получали гуманитарную помощь от действующих властей, однако поставки почти прекратились. Назначенная Киевом администрация перестала поддерживать жителей, оповестил Владимир Сальдо.
Он также поделился подробностями теракта ВСУ в Хорлах. По данным губернатора, нападение было спланировано Киевом заранее с целью устрашения местных мирных жителей. ВСУ нанесли удар по гражданскому объекту в канун Нового года. Помимо мирных жителей, в помещении никого не находилось.