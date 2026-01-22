Командир Журба: бригада «Волки» уничтожила ценного корректировщика ВСУ

«Бойцы бригады “Волки” продемонстрировали мастерство ведения воздушной разведки и уничтожения приоритетных целей. В ходе многодневного наблюдения был обнаружен ценный вражеский корректировщик, долгое время наводивший артиллерию и авиацию противника на российские позиции», — рассказал он.
По словам военнослужащего, заметив слежку, наводчик запросил экстренную эвакуацию. «На помощь ему был выслан квадроцикл. Операторы БПЛА применили тактическую хитрость: они позволили противнику начать движение и отойти на расстояние, которое эвакуационная группа посчитала безопасным. В момент, когда противник снизил бдительность, оператор дрона-камикадзе нанес точный удар», — уточнил Журба.
После прямого попадания квадроцикл был уничтожен вместе с водителем и корректировщиком. «Виртуозная работа “Волков” позволила существенно облегчить продвижение наших войск на данном участке фронта», — отметил собеседник агентства.