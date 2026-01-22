Иркутская область вошла в топ-25 регионов по количеству Героев России

IrkutskMedia, 22 января. Семь человек из Иркутской области были удостоены звания Героя России в ходе проведения СВО. Это 22-е место среди субъектов РФ. Забайкальский край оказался на 11-м месте, а Республика Бурятия — на 9-м.
Как сообщают Ведомости (18+), с 2022 года около 472 участникам спецоперации было присвоено высшее государственное звание. Больше всего героев оказались уроженцами Татарстана — 17 человек, 15 человек — уроженцы Кубани, 14 — Амурской области.
Напомним, Герой РФ, генерал-майор Александр Шуваев назначен заместителем губернатора Иркутской области. Назначение состоялось в рамках кадровой программы «Время героев», чтобы усилить работу по поддержке участников СВО, их семей и развитию региона за счёт управленческого опыта боевого офицера.