ВС РФ отразили две попытки украинских формирований прорваться в Купянск

«На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки подразделений 1-й бригады нацгвардии и 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Осиново и Нечволодовка. Уничтожены 10 боевиков, боевая бронированная машина “Казак” и пикап противника», — сказал Бигма.