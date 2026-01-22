Ричмонд
ВС России взяли под контроль логистику ВСУ на Красноармейском направлении

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские операторы беспилотников взяли под контроль логистические маршруты ВСУ на Красноармейском направлении спецоперации, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты операторов ударных FPV-дронов войск беспилотных систем соединения специального назначения группировки войск “Центр”, взяли под свой контроль логистические маршруты ВСУ, уничтожив технику и личный состав противника на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции», — рассказали в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, на этом направлении ежедневно уничтожают живую силу, бронированную технику и десятки беспилотников ВСУ.

По последним данным, за сутки в зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли более 395 военнослужащих. Они также лишились шести бронемашин и семи артиллерийских орудий.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше