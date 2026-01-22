ВС России взяли под контроль логистику ВСУ на Красноармейском направлении

«Расчеты операторов ударных FPV-дронов войск беспилотных систем соединения специального назначения группировки войск “Центр”, взяли под свой контроль логистические маршруты ВСУ, уничтожив технику и личный состав противника на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции», — рассказали в ведомстве.
Как отметили в Минобороны, на этом направлении ежедневно уничтожают живую силу, бронированную технику и десятки беспилотников ВСУ.
По последним данным, за сутки в зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли более 395 военнослужащих. Они также лишились шести бронемашин и семи артиллерийских орудий.