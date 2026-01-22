Ричмонд
Боец Владимир Соловьев из Слюдянки героически погиб в зоне СВО

Владимир награжден государственной наградой РФ Медалью Суворова.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Слюдянке простились с бойцом Владимиром Соловьевым, который героически погиб в зоне специальной военной операции. Как сообщил в своем телеграм-канале глава города Андрей Должиков, Владимира не стало 30 июня 2025 года.

— За проявленное мужество и отвагу Владимир награжден государственной наградой Российской Федерации Медалью Суворова, — уточнил Андрей Должиков.

Владимира провожали в последний путь многие, кто знал его: одноклассники, коллеги, друзья. С глубоким уважением и воинскими почестями Владимира Олеговича похоронили на Аллее героев в пади Талая. У погибшего остались мать, супруга и дети.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что более 60 предпринимателей пострадали из-за пожаров в Ангарске и Слюдянке.