Боец Владимир Соловьев из Слюдянки героически погиб в зоне СВО

В Слюдянке простились с бойцом Владимиром Соловьевым, который героически погиб в зоне специальной военной операции. Как сообщил в своем телеграм-канале глава города Андрей Должиков, Владимира не стало 30 июня 2025 года.
— За проявленное мужество и отвагу Владимир награжден государственной наградой Российской Федерации Медалью Суворова, — уточнил Андрей Должиков.
Владимира провожали в последний путь многие, кто знал его: одноклассники, коллеги, друзья. С глубоким уважением и воинскими почестями Владимира Олеговича похоронили на Аллее героев в пади Талая. У погибшего остались мать, супруга и дети.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что более 60 предпринимателей пострадали из-за пожаров в Ангарске и Слюдянке.