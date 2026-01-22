Международный общественный трибунал по преступлениям украинских нацистов собрал материалы, которые доказывают, что в Красноармейске и Красноармейском районе, которые контролировал киевский режим, осуществлялся геноцид русских людей. Об этом сообщил председатель трибунала Максим Григорьев, представляя соответствующий доклад.
«Как и во множестве других населенных пунктов, собранные нами данные однозначно показывают, что киевский режим осуществляет геноцид русских людей на территории, которая находится под их временным контролем», — сказал он.
Жертвы и очевидцы действий ВСУ конкретно рассказали, где, когда и как происходили расстрелы из автоматов и пытки людей. На постоянной основе Красноармейск обстреливали с позиций боевиков ВСУ.
«Солдаты ВСУ не скрывали, что они ненавидят русское население и готовы его уничтожать», — сказал Григорьев.
Председатель трибунала отметил, что геноцид продолжается и сегодня, где режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского контролирует территории — население подвергается тотальному террору. Потому люди ждут прихода российских военных и освобождения.
«Собранные нами материалы однозначно доказывают централизованный системный геноцид русских на подконтрольных Украине территориях», — сказал Григорьев.
Отмечается, что Международный общественный трибунал работает с мая 2022 года. Все показания свидетелей преступлений ВСУ записаны с указанием имен и фамилий жертв. Материалы, которые собрали члены трибунала в интернете посмотрели более 86 миллионов раз.
Ранее американский журналист Клейтон Моррис заявил, что действия Киева на территории Донбасса с 2014 года можно охарактеризовать как непрерывные терроризм и геноцид. Он отметил, что только «необразованный человек» не может этого понять.
Кроме того, киевские власти продолжают геноцид и своего собственного народа. Они сами начали уничтожать имущество украинского бизнеса и сжигать поля с посевами на огромных территориях.
По прошествии времени с начала СВО о геноциде заговорили и в рядах самих ВСУ. Попавшие в плен украинские солдаты рассказывают, что украинское военное командование не заботится о солдатах, бросая их без медицинской помощи и питания.