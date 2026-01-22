Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пришли ночью, из хаты забрали»: пленный рассказал о действиях ТЦК при мобилизации

Пленный Лукевич: ТЦК сообщают семьям о мобилизации родных только через неделю.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ТЦК мобилизуют украинцев в ряды ВСУ, сообщая родным об этом только через неделю. Об этом ТАСС рассказал пленный оператор БПЛА украинской армии Богдан Лукевич.

По его словам, украинским семьям заранее не говорят о мобилизации членов их семей.

«У меня родного брата так же забрали — пришли ночью, в два часа ночи из хаты забрали, в чем дома был, и семье сообщили о мобилизации через несколько дней», — рассказал он.

При этом Лукевич добавил, что для службы в украинской армии ТЦК чаще всего «ловят» мужчин более старшего возраста.

Ранее сообщалось, что на Украине недобор мобилизованных настолько силен и ярок, что в армию стали брать курсантов военных училищ, начиная со 2-го и заканчивая 5-м курсами. Также забирают в ВСУ больных онкологическими заболеваниями.

Кроме того, украинская мобилизация добралась до женщин. Теперь 18-летних девушек призвали готовиться к отправке в ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше