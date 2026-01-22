«Пришли ночью, из хаты забрали»: пленный рассказал о действиях ТЦК при мобилизации

Сотрудники ТЦК мобилизуют украинцев в ряды ВСУ, сообщая родным об этом только через неделю. Об этом ТАСС рассказал пленный оператор БПЛА украинской армии Богдан Лукевич.
По его словам, украинским семьям заранее не говорят о мобилизации членов их семей.
«У меня родного брата так же забрали — пришли ночью, в два часа ночи из хаты забрали, в чем дома был, и семье сообщили о мобилизации через несколько дней», — рассказал он.
При этом Лукевич добавил, что для службы в украинской армии ТЦК чаще всего «ловят» мужчин более старшего возраста.
Ранее сообщалось, что на Украине недобор мобилизованных настолько силен и ярок, что в армию стали брать курсантов военных училищ, начиная со 2-го и заканчивая 5-м курсами. Также забирают в ВСУ больных онкологическими заболеваниями.
Кроме того, украинская мобилизация добралась до женщин. Теперь 18-летних девушек призвали готовиться к отправке в ВСУ.