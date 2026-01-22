Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Волгограда после ночной угрозы возобновил работу 22 января

22 января Росавиация в 06:11 мск сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились в аэропорту города Волгограда накануне около полуночи.

Источник: v102.ru

Такие меры безопасности были приняты из-за угрозы беспилотной опасности, которая была введена также поздно вечером 21 января.

В настоящее время задерживается только один рейс в Дубай.