Аэропорт Волгограда после ночной угрозы возобновил работу 22 января

Такие меры безопасности были приняты из-за угрозы беспилотной опасности, которая была введена также поздно вечером 21 января.
В настоящее время задерживается только один рейс в Дубай.
22 января Росавиация в 06:11 мск сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились в аэропорту города Волгограда накануне около полуночи.
Такие меры безопасности были приняты из-за угрозы беспилотной опасности, которая была введена также поздно вечером 21 января.
В настоящее время задерживается только один рейс в Дубай.