В ночь на 22 января в Ростовской области отразили атаку беспилотников

В Ростовской области силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники. Об этом проинформировал в телеграм-канале глава донской губернатор Юрий Слюсарь.
— Минувшей ночью в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки уничтожены БПЛА в Чертковском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — говорится в сообщении.
Напомним, что пять вражеских дронов были ликвидированы в Ростовской области с вечера 20 января, а также в ночь на 21 января. По данным властей региона, воздушную атаку отразили в Таганроге, Каменском и Тарасовском районах Дона. Пострадавших и разрушения не зафиксировали.
