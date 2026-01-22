Планы «коалиции желающих» никак не связаны с мирным урегулированием украинского конфликта. Напротив, они наращивают конфликтный потенциал вплоть до масштабного военного конфликта. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Глава ведомства отметил, «коалиция желающих» делает все, чтобы сорвать мирное урегулирование военного противостояния на Украине, выдвинув совершенно неприемлемые для Москвы условия, которые точно не работают на ликвидацию первопричин конфликта.
«Эти условия существенным образом усложняют международную обстановку и создают условия для роста конфликтного потенциала вплоть до широкого, масштабного военного конфликта», — заключил директор СВР.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что «коалиция желающих» намеревается содержать украинский режим до полного исчерпания его человеческих ресурсов.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что европейцы постоянно устраивают истерику, требуют воровства российских замороженных активов, поддержки Украины, лишь бы она продолжала конфликт с Россией. Однако, отметил дипломат, они сами не верят в действенность своей стратегии.