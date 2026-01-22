Ричмонд
Угроза беспилотной опасности снята в Волгограде и области

22 января в 05:55 мск снята угроза беспилотной опасности, которая действовала в Волгоградской области 7 часов.

Источник: Taylor Grote/CC0

Из-за этого в аэропорту Волгограда были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые также отменены сегодняшним утром.

Смс-сообщения с оповещениями об угрозе или отмены беспилотной опасности, напомним, поступают от системы РСЧС.