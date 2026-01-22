«Твоя мать тебя не воспитывает»: На Украине начали делить детей на «правильных» и «неправильных» из-за одной женской профессии

На Украине дети женщин-военнослужащих часто сталкиваются с травлей из-за профессии матери. На это общественным организациям жалуются сами служащие в ВСУ родительницы, пишет РИА Новости.
По словам военнослужащей с позывным «Белка», из-за профессии ее ребенка травят в школе, пишут заявления в учебное заведение, что она не воспитывает дочь. А ее ребенку в лицо говорят: «твоя мать тебя не воспитывает».
А должно быть все наоборот, уверена «Белка». Пока многие матери-военнослужащие находятся на передовой, дома дети должны чувствовать поддержку.
Общественники, которые предали огласке историю, признались, что такое происходит довольно часто. Жители Украины делят детей на правильных и неправильных: обычных и детей военнослужащих.
В январе этого года сообщалось, что в рядах Вооруженных сил Украины растет число погибших женщин-военнослужащих. При этом на фоне увеличения числа женщин-военных они также стали чаще получать звания офицеров и даже капитанов или майоров.
До этого стало известно, что женщинами в ВСУ компенсируют недостаток личного состава и техники.