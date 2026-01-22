Бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» украинских формирований больше трёх месяцев назад попали на передовую и остаются без ротации, о чем они говорят в радиоэфире. Перехват обращения одного из военных, который обратился к командирам, опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!».
Он пожаловался на безразличие офицеров. По мнению бойца, у оставшихся военнослужащих больше шансов погибнуть от холода, чем во время боя.
«Почему мы должны здесь умирать? Три месяца здесь просидели, всю зиму уже просидели почти. По ходу, мы одни остались. Мы лишние, да? Так скажите нам правду», — сказал он.
Боец также призвал командиров начать решать вопрос с ротацией. Военный предупредил, что солдаты полка могут решиться на самовольное оставление позиций.
Напомним, в ноябре Министерство обороны РФ показало видеозапись с рассказом бойца украинских формирований, взятого в плен в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Он пожаловался на командование ВСУ, которое не отдавало приказов об эвакуации раненых и погибших. Пленный также заявил, что таким способом военных лишают денег, которые украинские командиры присваивают себе.