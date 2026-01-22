Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сети опубликован радиоперехват с бойцом ВСУ, пожаловавшимся на командиров

Боец ВСУ по рации обратился к командованию и пожаловался, что его полк находится на передовой три месяца.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» украинских формирований больше трёх месяцев назад попали на передовую и остаются без ротации, о чем они говорят в радиоэфире. Перехват обращения одного из военных, который обратился к командирам, опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!».

Он пожаловался на безразличие офицеров. По мнению бойца, у оставшихся военнослужащих больше шансов погибнуть от холода, чем во время боя.

«Почему мы должны здесь умирать? Три месяца здесь просидели, всю зиму уже просидели почти. По ходу, мы одни остались. Мы лишние, да? Так скажите нам правду», — сказал он.

Боец также призвал командиров начать решать вопрос с ротацией. Военный предупредил, что солдаты полка могут решиться на самовольное оставление позиций.

Напомним, в ноябре Министерство обороны РФ показало видеозапись с рассказом бойца украинских формирований, взятого в плен в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Он пожаловался на командование ВСУ, которое не отдавало приказов об эвакуации раненых и погибших. Пленный также заявил, что таким способом военных лишают денег, которые украинские командиры присваивают себе.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше