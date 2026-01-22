Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА 22 января

В Самарской области из-за атаки БПЛА наблюдаются сбои в работе мобильной сети.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области ранним утром объявлена опасность атаки БПЛА. Соответствующее сообщение разослали в ГУ МЧС России по региону.

— Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки беспилотников! Будьте бдительны! — указали в сообщении в 04:10.

Напомним, в период действия объявления в губернии местным жителям рекомендуют соблюдать правила безопасности. По возможности стоит не выходить из дома, лучше спуститься на первый этаж или парковку. Самым безопасным местом в квартире чаще всего является ванная комната.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше