Количество погибших во время атаки на порт в Темрюкском районе выросло до трех

В Краснодарском крае выросло количество погибших во время атаки беспилотников на порт в поселке Волна Темрюкского района. По уточненным данным, смертельные раны получили три сотрудника предприятия. Еще восемь человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
На территории одного из терминалов продолжается борьба с огнем на резервуарах с нефтепродуктами. Один из них потушили к утру 22 января. Всего пожар охватил четыре резервуара. На тушение огня мобилизовано 208 человек и 51 спецмашина.
По информации Минобороны РФ, В период с 20.00 до 23.00 21 января над Кубанью сбили 8 БПЛА, еще шесть — над Азовским морем и 2 — над Черным морем. Один беспилотник сбили в Крыму.
Ранее «Югополис» сообщал, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил глубокие соболезнования семьям погибших сотрудников порта. Он пообещал оказать всю необходимую медпомощь раненым, в том числе доставить их в краевые медучреждения в случае необходимости.