Над Ростовской областью уничтожены три беспилотника

Три украинских беспилотных летательных аппарата и уничтожены дежурными средствами ПВО с 23:00 21 января до 07:00 22 января над Ростовской областью. Об этом сообщает Минобороны.

Источник: Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь на 22 января в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки уничтожены БПЛА в Чертковском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

