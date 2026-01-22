Ричмонд
Военные сбили 4 дрона ВСУ над Волгоградской областью

Дежурные силы ПВО уничтожили минувшей ночью в небе над Волгоградской областью 4 украинских БПЛА самолетного типа.

В Минобороны РФ уточнили, что перехват и уничтожение дронов ВСУ был осуществлен в период с 23:00 мск 21 января до 7:00 мск 22 января.

Всего за прошедшую ночь в РФ ликвидировано 14 БПЛА. Беспилотники также сбиты в Крыму, Ростовской, Брянской и Белгородской областях, в Краснодарском крае.

