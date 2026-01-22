Военные сбили 4 дрона ВСУ над Волгоградской областью

В Минобороны РФ уточнили, что перехват и уничтожение дронов ВСУ был осуществлен в период с 23:00 мск 21 января до 7:00 мск 22 января.
Всего за прошедшую ночь в РФ ликвидировано 14 БПЛА. Беспилотники также сбиты в Крыму, Ростовской, Брянской и Белгородской областях, в Краснодарском крае.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше