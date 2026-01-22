ПВО за ночь сбила 31 украинский беспилотник над регионами России

Российские средства ПВО в течение ночи пресекли попытки атак с использованием беспилотных летательных аппаратов. Министерство обороны РФ заявило об уничтожении и перехвате 31 дрона ВСУ.
Согласно информации военного ведомства, дежурные подразделения ПВО в период с 23:00 21 января по 07:00 22 января по московскому времени перехватили и ликвидировали 14 украинских БПЛА.
В частности, четыре беспилотника были сбиты над Волгоградской областью, три — над территорией Крымского полуострова, еще три — над Ростовской областью. Два аппарата уничтожены над Брянской областью, по одному — над Белгородской областью и Краснодарским краем.
Всего, по данным Минобороны РФ, с 20:00 21 января до 07:00 22 января был перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА.
Накануне силы ПВО сбили 32 беспилотника над регионами России.
Ранее в Китае восхитились результативности российских систем ПВО при отражении атак ВСУ.