Москалькова: Свыше 500 тел найдены в массовых захоронениях в Курской области

Омбудсмен пояснила, что с начала событий были мобилизованы все ресурсы для помощи в поиске пропавших. По её данным, в базу лиц, пропавших без вести в Курской области, было внесено 2173 человека. На данный момент найдены 1378 человек, 452 — продолжают числиться в розыске, а 343 человека, согласно уточнённой информации, погибли.