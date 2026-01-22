Москалькова: Свыше 500 тел найдены в массовых захоронениях в Курской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на территории Курской области обнаружены тела 524 погибших в местах массовых захоронений. По её словам, речь идет о жертвах последствий вторжения украинских вооружённых формирований в регион в августе 2024 года.
«С 6 августа 2024 года было найдено 524 тела погибших в местах их массового захоронения», — уточнила она в беседе с журналистами.
Омбудсмен пояснила, что с начала событий были мобилизованы все ресурсы для помощи в поиске пропавших. По её данным, в базу лиц, пропавших без вести в Курской области, было внесено 2173 человека. На данный момент найдены 1378 человек, 452 — продолжают числиться в розыске, а 343 человека, согласно уточнённой информации, погибли.
Ранее KP.RU сообщал, что Москалькова обсудила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом разблокировку обменов пленными. Уполномоченный по правам человека в России передала коллеге список украинских военных для возможного обмена. Она также напомнила, что они не происходили уже более четырех месяцев.