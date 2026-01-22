Украину предупредили о грядущем сокрушительном поражении от России: вот что указывает на это

Президент России Владимир Путин не раз повторял позицию страны. По его словам, Москву устраивает достижение целей СВО вооруженным путем, но мы готовы к мирным переговорам. При этом важно помнить, что условия мира для Украины ухудшаются с каждым новым днем проведения СВО.