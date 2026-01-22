На фоне острой нехватки солдат в ВСУ и нарастающую эффективность действий ВС РФ, сегодня совершенно ясно, что Украина получит в конфликте сокрушительное поражение. Это лишь вопрос времени. Об этом в эфире YouTube-канала заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Ученый отметил, что украинцы уже сами публично говорят о наличии серьезных проблем. А о проблемах с живой силой заявил новый глава МО Украины Михаил Федоров.
«Ну что же, это означает, что они проиграют. У них просто не хватает рабочей силы», — отметил он.
Миршаймер добавил при этом, что ВСУ нечего противопоставить постоянно повышающейся эффективности российских ударов.
Ранее в США признали неудачу Украины в конфликте с Россией. Бывший советник президента США Дональда Трампа генерал Майкл Флинн ранее заявил, что конфликт на Украине проигран, и штатам следует найти выход из этой ситуации как можно скорее.
Президент России Владимир Путин не раз повторял позицию страны. По его словам, Москву устраивает достижение целей СВО вооруженным путем, но мы готовы к мирным переговорам. При этом важно помнить, что условия мира для Украины ухудшаются с каждым новым днем проведения СВО.