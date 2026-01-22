Ричмонд
В Татарстане вновь объявлен режим опасности БПЛА

В Татарстане опять объявили режим «Беспилотная опасность».

Источник: ИА Татар-информ

Соответствующая информация появилась в мобильном приложении МЧС России в 7.32 22 января по московскому времени.

Последний раз режим беспилотной опасности вводился в республике накануне, 21 января, он действовал почти три часа.

В начале года Раис РТ Рустам Минниханов отметил достойную работу военных и эффективность превентивных мер по подготовке объектов, которые позволили минимизировать последствия налетов БПЛА.

