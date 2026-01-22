ВС России парализовали логистику ВСУ на Красноармейском направлении: FPV-дроны уничтожают технику и живую силу

В ведомстве пояснили, что для срыва снабжения противника был организован массированный рейд по тыловым путям. Как отметили в министерстве, в ходе дневных и ночных вылетов были уничтожены пикапы с личным составом и грузами, а также передвигающаяся пехота. Операторы продемонстрировали высокое мастерство, выполняя залеты даже на те дороги, которые противник пытался прикрыть специальными сетями.