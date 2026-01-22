Ричмонд
В Самарской области объявили отбой опасности БПЛА спустя четыре часа

Самарской области перестали угрожать беспилотники 22 января.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области ранним утром в четверг, 22 января, была объявлена опасность атаки беспилотников. Угрозу ликвидировали спустя четыре часа.

— Внимание! В Самарской области объявлен отбой опасности атаки БПЛА, — сообщили в ГУ МЧС России по региону в 08:23.

Напомним, во время действия угрозы атаки БПЛА в регионе вводят временные ограничения, в том числе возможны перебои в работе мобильной связи. Их вводят для обеспечения безопасности. Жителям рекомендуют быть внимательнее и соблюдать правила, опубликованные на страницах официальных ведомств: не стоит выходить из дома, лучше всего спуститься на первый этаж или парковку.

