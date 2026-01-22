В Самарской области объявили отбой опасности БПЛА спустя четыре часа

В Самарской области ранним утром в четверг, 22 января, была объявлена опасность атаки беспилотников. Угрозу ликвидировали спустя четыре часа.
Напомним, во время действия угрозы атаки БПЛА в регионе вводят временные ограничения, в том числе возможны перебои в работе мобильной связи. Их вводят для обеспечения безопасности. Жителям рекомендуют быть внимательнее и соблюдать правила, опубликованные на страницах официальных ведомств: не стоит выходить из дома, лучше всего спуститься на первый этаж или парковку.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше