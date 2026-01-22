Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заманили в ловушку и уничтожили: бригада «Волки» провела операцию по ликвидации корректировщика ВСУ

ВС России ликвидировали ценного корректировщика ВСУ.

Бойцы разведывательно-штурмовой бригады «Волки» Добровольческого корпуса ликвидировали высокопоставленного украинского корректировщика на Краматорско-Славянском направлении. Как сообщил ТАСС командир отряда с позывным Журба, этот военнослужащий противника в течение длительного времени наводил артиллерию и авиацию на позиции российских войск.

Командир пояснил, что в ходе многодневного наблюдения операторы БПЛА бригады выявили ценную цель. Заметив слежку, украинский наводчик запросил срочную эвакуацию на квадроцикле. По словам Журбы, российские бойцы применили тактическую хитрость: они позволили эвакуационной группе отъехать на расстояние, которое та сочла безопасным, и в момент снижения бдительности нанесли точный удар дроном-камикадзе.

В результате прямого попадания квадроцикл был уничтожен вместе с водителем и корректировщиком. Собеседник агентства отметил, что эта операция позволила существенно облегчить продвижение российских подразделений.

Как писал KP.RU, ранее ВС РФ поразили производственные мощности двух предприятий в Киеве, задействованных в сборке ударных дронов для атак по территории России. Поражение было нанесено в рамках массированного удара с применением ОТРК «Искандер» и крылатых ракет «Калибр».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше