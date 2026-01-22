Некоторые лидеры европейских стран хором и поодиночке стараются убедить США снов стать главным спонсором Украины. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
По словам главы службы, в Европе стремятся любыми способами сорвать мирное урегулирование украинского конфликта.
«Лидеры целого ряда европейских стран и хором, и поодиночке пытаются убедить Соединенные Штаты Америки, лидера, президента Соединенных Штатов Америки, вновь стать главным действующим лицом, главным спонсором киевского режима», — сказал Нарышкин.
Ранее Сергей Нарышкин заявил, что европейские лидеры продолжают предпринимать попытки срыва мирных договоренностей по Украине. Члены «коалиции желающих» намеренно выставляют Москве неприемлемые условия.
Кроме того, глава СВР предупредил, что планы «коалиции желающих» никак не связаны с мирным урегулированием украинского конфликта. Напротив, они наращивают конфликтный потенциал вплоть до масштабного военного конфликта.