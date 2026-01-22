ВС России ударили «Геранями» по ж\д мосту через реку Сейм в Сумской области

Российские войска нанесли удар по стратегически важному железнодорожному мосту через реку Сейм в Сумской области, используемому для логистики ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, удал был проведен силами войск беспилотных систем с применением ударных БПЛА «Герань».
Ведомство опубликовало видео поражения цели в районе населённого пункта Лысогубовка. Удар был нацелен на нарушение транспортных коммуникаций противника, через которые осуществлялось снабжение украинских подразделений.
Прежде Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и подвижному железнодорожному составу, предназначенному для транспортировки вооружения и военной техники в зоны боевых действий на территории Донбасса.