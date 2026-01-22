Ричмонд
ВС России нанесли удар по ж/д мосту в Сумской области

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские войска беспилотных систем нанесли удар с применением БПЛА «Герань» по железнодорожному мосту через реку Сейм, используемому в интересах ВСУ в районе Лысогубовки Сумской области, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА “Герань” по железнодорожному мосту через реку Сейм, используемому в интересах ВСУ в районе населенного пункта Лысогубовка Сумской области», — говорится в сопроводительном тексте к видео, опубликованному ведомством.

