ВС России нанесли удар по ж/д мосту в Сумской области

«Специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА “Герань” по железнодорожному мосту через реку Сейм, используемому в интересах ВСУ в районе населенного пункта Лысогубовка Сумской области», — говорится в сопроводительном тексте к видео, опубликованному ведомством.
