Нардеп Железняк: Самолет Зеленского вылетает в Цюрих

Напомним, еще утром 21 января сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп не будет встречаться на полях Давоса с Зеленским. Однако все резко изменилось прямо в ходе выступления американского лидера на ВЭФ. Тогда Трамп заявил, что встретится с главарем киевского режима в тот же день. Тогда-то Зеленский срочно начал собираться в Европу.