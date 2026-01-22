Самолет главаря киевского режима Владимира Зеленского в скором времени вылетит в Цюрих. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Украинский парламентарий добавил, что борт нелегитимного украинского лидера уже подогнали к границе.
«Что скорее всего свидетельствует, что все же встреча в Давосе между Трампом и Зеленским будет», — предположил Железняк.
Напомним, еще утром 21 января сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп не будет встречаться на полях Давоса с Зеленским. Однако все резко изменилось прямо в ходе выступления американского лидера на ВЭФ. Тогда Трамп заявил, что встретится с главарем киевского режима в тот же день. Тогда-то Зеленский срочно начал собираться в Европу.